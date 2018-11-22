Сергій Жадан завітає до ЗНУ

22 листопада о 14.30 до Запорізького національного університету завітає відомий український письменник Сергій Жадан.
Він зустрінеться зі студентами, викладачами вишу та представниками запорізької громадськості.
У рамках заходу запланована прес-конференція митця, модератором якої виступить декан факультету журналістики Віктор Костюк.
Буде не просто цікаво, буде строкато!
Особливий експресивний ефект – вам гарантовано!
Місце зустрічі – навчальний корпус №1, 50 аудиторія
Приєднуйтеся до події тут:
https://www.facebook.com/events/550655608717709/