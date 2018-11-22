Сергій Жадан завітає до ЗНУ

Сергій Жадан завітає до ЗНУ

22 листопада о 14.30 до Запорізького національного університету завітає відомий український письменник Сергій Жадан.

Він зустрінеться зі студентами, викладачами вишу та представниками запорізької громадськості.

У рамках заходу запланована прес-конференція митця, модератором якої виступить декан факультету журналістики Віктор Костюк.

Буде не просто цікаво, буде строкато!

Особливий експресивний ефект – вам гарантовано!

Місце зустрічі – навчальний корпус №1, 50 аудиторія

Приєднуйтеся до події тут:

https://www.facebook.com/events/550655608717709/

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