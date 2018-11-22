У Запоріжжі поліцейські вшанували пам’ять про загиблих героїв

Працівники поліції Запорізької області, представники органів влади, військовослужбовці та активісти взяли участь в урочистостях, присвячених Дню Гідності та Свободи.
21 листопада, біля Запорізької обласної адміністрації, на майдані Героїв відбулись урочистості, присвячені Дню Гідності та Свободи.
У заході взяли участь начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області генерал поліції ІІІ рангу Сергій Коміссаров, представники міської та обласної влади, силовики, військовослужбовці Національної гвардії України, курсанти Академії поліції, активісти та духовенство.
Присутні вшанували пам’ять українців, які загинули, відстоюючи Незалежність та поклали квіти до монументу Героям Революції Гідності.
Нагадаємо, у Запоріжжі потерпілі затримали грабіжника.
Відділ комунікації поліції Запорізької області