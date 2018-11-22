У Запоріжжі в результаті аварії неповнолітній пішохід отримав травми

Водій автомобіля у Дніпровському районі Запоріжжя не витримав безпечної швидкості та скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок аварії неповнолітнього потерпілого доставлено до лікарні. Відкрито кримінальне провадження.
21 листопада близько 07:35 до Дніпровського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалим неповнолітнім.
На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.
Встановлено, що на вулиці Каховській водій автомобіля «АЗЛК 21412», 1959 року народження, не витримав безпечної швидкості та скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода, який раптово вийшов на пішохідний перехід.
Внаслідок аварії хлопця 2004 року народження госпіталізовано до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у селі Михайло-Лукашево Запорізькій області в результаті ДТП загинули дві пасажирки авто.
Відділ комунікації поліції Запорізької області