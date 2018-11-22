У Запоріжжі внаслідок аварії до лікарні доставили 9 людей

У Шевченківському районі Запоріжжя сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамваю, маршрутного таксі та легкового автомобіля. Відкрито кримінальне провадження. Обставини аварії встановлюються.
21 листопада о 17:27 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Героїв 55-ї бригади та 8-го Березня в місті Запоріжжя сталася ДТП.
Водій трамваю, жінка 1985 року народження, не зупинившись на червоний сигнал світлофора, скоїла зіткнення з маршрутним таксі «Фольцваген» під керуванням чоловіка 1961 року народження, після чого відбулось зіткнення останнього транспортного засобу з автомобілем «Мазда» під керуванням чоловіка 1976 року народження.
Внаслідок аварії з тілесними ушкодженнями госпіталізовані у лікарню водій «Фольксвагену» та його пасажир, мешканець Запоріжжя 1959 року народження. 7 пасажирів цього ж автомобіля були також доставлені до лікарні та після надання медичної допомоги відпущені додому.
На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються усі обставини події.
Нагадаємо, що у Запоріжжі в результаті аварії неповнолітній пішохід отримав травми.
Відділ комунікації поліції Запорізької області