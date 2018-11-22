У Запорізькій області знищено 27 тисяч невикористаних акцизних марок

Співробітники фіскальної служби Запорізької області у складі спеціально створеної комісії знищили понад 27 тисяч невикористаних та непошкоджених марок акцизного податку. Вони призначалися для маркування алкогольної продукції імпортного виробництва, але у зв’язку із підвищенням ставок акцизного податку залишки марок підлягають знищенню через невідповідність нанесених на них сум податку.
Після проведення інвентаризації акцизні марки були знищені шляхом спалення на одному з промислових підприємств м. Запоріжжя.
Як зазначили фахівці фіскальної служби, ліквідація таких акцизних марок унеможливлює потрапляння та використання їх у незаконному виробництві та обігу підакцизної продукції.
Зазначимо, інвентаризація та знищення марок акцизного податку проводилась відповідно до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1251.
Головне управління ДФС у Запорізькій області