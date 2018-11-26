Фахівці фіскальної служби легалізували працю понад семи тисяч запоріжців

З початку року під час заходів з легалізації праці у Запорізькій області було виявлено 7012 неоформлених громадян.
За результатами роботи фахівців фіскальної служби працівникам було виплачено офіційних доходів на загальну суму 26 мільйонів 105 тисяч гривень. Додаткові надходження до бюджетів та соціальних фондів склали 10,8 мільйона, у тому числі 5,7 мільйона гривень єдиного соціального внеску, 4,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 400 тисяч гривень військового збору.
Як зазначають спеціалісти ДФС області, найбільше порушень трудового законодавства з боку працедавців зафіксовано у сільському господарстві, торгівлі, наданні послуг, будівництві тощо.
Переважну більшість громадян було офіційно оформлено добровільно після роз’яснювальних та інших профілактичних заходів, які проводились фіскальною службою спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
На даний час продовжується робота з керівниками підприємств і підприємцями щодо роз’яснення норм законодавства в частині оплати праці та справляння податків і зборів; надаються рекомендації по перегляду фонду оплати праці у відповідності до законодавчих вимог та недопущення виплат зарплат “у конвертах”.
Головне управління ДФС у Запорізькій області