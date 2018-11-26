Можливість долучитися до реалізації безхазяйного майна

Головне управління ДФС у Запорізькій області оголошує про проведення конкурсу і запрошує взяти участь підприємства та організації (юридичних осіб, незалежно від форми власності та податкової реєстрації на території України, що є платниками податку на додану вартість і можуть згідно із статутними документами здійснювати реалізацію майна шляхом проведення публічних (прилюдних) торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу) для включення до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, по Запорізькій області на 2019 рік.
Для участі у конкурсі суб’єкти господарювання-претенденти подають такі документи:
1) заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки та/або електронної адреси в мережі Інтернет (контактні телефони тощо);
2) копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання (якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі по Запорізькій області і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається);
3) копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);
4) довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява (по м. Запоріжжю та/або Запорізькій області);
5) копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів та аукціонів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);
6) баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.
Зазначені документи приймаються за адресою ГУ ДФС у Запорізькій області: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 (для першого засідання Конкурсної комісії документи приймаються до 05.12.2018 р.).
Перше засідання Конкурсної комісії з питання формування Єдиного реєстру на 2018 рік відбудеться не пізніше 20 грудня 2018 року у приміщенні ГУ ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166).
За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу звертатися за телефонами ГУ ДФС у Запорізькій області: тел/факс (061) 219-05-68 або за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166.
Головне управління ДФС у Запорізькій області