На Запоріжжі поліцейські вилучили наркотичного засобу на суму близько 600 тисяч гривень

Поліцейські в одному з сіл Кам’янсько-Дніпровського району вилучили понад 6 кг наркотичного засобу, попередньо встановлено марихуана. Відкрито кримінальне провадження.
23 листопада працівники Управління карного розшуку спільно з працівниками Енергодаського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області провели обшук на території приватного домогосподарства в селі Водяне Кам’янсько-Дніпровського району.
Поліцейські виявили та вилучили більше 6 кг сухого наркотичного засобу, попередньо встановлено «марихуана».
Вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Встановлено, що за місцем мешкання чоловік 1975 року народження облаштував системою штучного зрошення 600 м2 земельної ділянки та вирощував нарковмісні рослини з метою подальшого збуту.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року поліцейськими ГУНП в Запорізькій області 743 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Нагадаємо, що у Мелітополі під час патрулювання працівники Батальйону особливого призначення викрили чоловіка, який займався розповсюдженням наркотичних засобів шляхом закладок.
Відділ комунікації поліції Запорізької області