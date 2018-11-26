На Запоріжжі працівники групи реагування патрульної поліції затримали грабіжника

На Запоріжжі працівники групи реагування патрульної поліції затримали грабіжника

Працівники поліції розшукали жителя Херсонщини, який пограбував чоловіка у Михайлівському районі. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження.  

25 листопада о 19:47 до Михайлівського відділення поліції з заявою про пограбування звернувся чоловік 1997 року народження.

Встановлено, що на вокзалі в смт Пришиб у заявника невідомий вирвав з руки мобільний телефон. При спробі зникнути фігурант був затриманий  працівниками групи реагування патрульної поліції.

Зловмисником виявився мешканець Херсонської області 1995 року народження.

Наразі він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті  передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове розслідування.

Усього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 289 грабежів.

Нагадаємо, що в Мелітополі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві своєї дружини.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

 

Кримінал