Очільник поліції Запорізької області долучився до кампанії «День білої стрічки»

Глобальна ініціатива «Біла стрічка», що походить із Канади, є найбільшим світовим рухом, який має на меті залучення чоловіків до вирішення проблеми насильства з боку чоловіків по відношенню до жінок і дівчат.
Сьогодні, у День білої стрічки, 25 листопада, чоловіки у різних країнах приколюють до одягу білу стрічку, як символ підтримки у прагненні викорінити насильство щодо жінок, і таким жестом закликають інших підтримати цю ініціативу.
І коли весь світ стає на захист жінок і дівчат, українські поліцейські не залишаються осторонь.
Ця масштабна інформаційно-просвітницька кампанія організована Проектом підтримки підготовки поліцейських (РТАР) у партнерстві з громадською організацією «Біла Стрічка України». Кампанія покликана підкреслити важливу роль Національної поліції, яка щодня стоїть на передовій лінії та працює над збільшенням розуміння, запобіганням та протидією насильству чоловіків щодо жінок та дівчат, адже все починається з обізнаності про проблему.
Начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров долучився до кампанії «День білої стрічки». Адже Біла Стрічка символізує намір ніколи не вчиняти, не замовчувати та не виправдовувати насильства щодо жінок й дітей.
З метою протидії фактам домашнього насильства в поліції створено проект «ПОЛІНА». Він передбачає функціонування у населених пунктах країни мережі мобільних поліцейських груп, до яких входять дільничні офіцери поліції, інспектори ювенальної превенції та патрульні. Такі підрозділи розпочали роботу у 2017 році в окремих районах Києва, Одеси та Сєвєродонецька Луганської області. Наступного року мобільні групи запрацюють на території Бердянська.
Підтримайте і ви Міжнародну кампанію «День білої стрічки»!»