Рівні права та можливості жінок і чоловіків та як їх забезпечити, дізналися жінки-депутатки місцевих рад Запорізької області

Що об’єднує жінок-депутаток і чоловіків-депутатів із мережі із 21 міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Запорізькій області? Прагнення до забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, соціальної справедливості, позитивних змін у громаді. Про діяльність таких груп у радах, ситуацію з гендерною рівністю в Україні та за кордоном, законодавство України з питань гендерної рівності, гендерно орієнтоване бюджетування розповіла на тренінгу «Гендерні аспекти в роботі органів місцевого самоврядування» 23 листопада у Запоріжжі Тамара Огородова, керівниця проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам».
У заході взяли участь 22 жінки-депутатки із 10 рад: Запорізької обласної, Долинської ОТГ, Оріхівської міської ОТГ, Токмацької районної ради, Павлівської ОТГ, Петро-Михайлівської ОТГ, Михайлівської селищної ОТГ, Новомиколаївської районної ради, Софіївської сільської ради, Остриківської ОТГ.
Цікаві факти:
Україна знаходиться на 61 місці із 144 країн за індексом гендерного розриву (103 місце за рівнем участі жінок у політиці).
Після виборів до ОТГ Запорізької області кількість жінок-депутаток зменшилася з 60% до 44%.
50% і більше жінок-депутаток – у Долинській, Остриківській, Павлівській, Петро-Михайлівській ОТГ.
У Запорізькій області затверджено 14 уповноважених осіб з питань забезпечення рівних прав і можливостей у місцевих радах – від обласної – до сільських, селищних, рад ОТГ.
Аналіз в групах та інтерактивне обговорення виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» показали, що цей закон, який діє вже 13 років, виконується в кращому випадку на третину. Водночас, є механізми забезпечення рівних прав і можливостей – створення міжфракційних або депутатських груп «Рівні можливості», затвердження уповноважених осіб з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у місцевих радах, внесення контролю за виконанням цього закону до повноважень постійних комісій. Досвід, як запорізький, так і міжнародний – Швеції, Бельгії, Норвегії, Литви демонструє, що позитивні зміни відбуваються там, де є об’єднання зусиль і співпраця.
Відгуки про семінар:
«Я займаюся вже третій рік як голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді питаннями гендерної рівності, але немає меж досконалості. Дізналася багато нової та цікавої інформації. Працюємо над тим, щоб впроваджувати рівні права та можливості» Тетяна Ковиліна, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді.
«Тренінг дуже цікавий, нова інформація, познайомилася з колежанками з різних рад. Для мене дуже важливим було питання гендерно орієнтованого бюджетування, бо я входжу до бюджетної комісії» Ірина Максимова, представниця міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді.
«Рада, що знову взяла участь в тренінгу фонду «Єдність» за майбутнє». Отримала нові знання, нові знайомства. Інформація зрозуміла, доступна, високий рівень роботи тренерки. Я вважаю, що важливо об’єднувати зусилля депутатів, це дає результати» Ірина Лаба, депутатка Токмацької районної ради.
«Корисна та цікава інформація, особливо по нашій області. Буду ділитися цими знаннями з колежанками. Дякую за хороший тренінг». Людмила Пакета, депутатка Оріхівської міської ОТГ.
«Тренінг і отримані знання корисні для роботи. Я вважаю, що на місцевому рівні депутатів має об’єднувати вирішення проблем жителів громади». Світлана Саввон, секретар Остриківської ОТГ.
«Тренінг дуже сподобався. Вже другий раз беру участь в заходах фонду. З кожним разом все більше і більше цікавої інформації. Знання сприймаються на одному подиху. Багато тем і питань, які змушують замислитися над питаннями рівних прав і можливостей» Олена Линник, депутатка Павлівської ОТГ
«Дякуємо Тамарі Миколаївні та її команді за чудовий тренінг, за те, що приїхали із зустріччю до нас у громаду та долучили нас до роботи, яка проводиться в Запорізькій області щодо рівних прав і можливостей! Ми створили групу, є уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, прагнемо знати більше, щоб впроваджувати ініціативи в громаді» Ольга Галушка, голова депутатської групи «Рівні можливості» в Долинській ОТГ.
«Дуже позитивні емоції. Дуже цікава інформація, приємні та доброзичливі колежанки, день промайнув непомітно. Хочеться дізнатися більше про гендерну рівність». Катерина Волгіна, депутатка Михайлівської селищної ОТГ
«Найбільше мене вразило те, що гендерний підхід може бути у всьому, навіть у прибиранні снігу! Дуже цікава інформація, практична та корисна для роботи депутатів» Світлана Сільванович, Остриківська ОТГ.
За матеріалами сайту фонду
Рівні права та можливості жінок і чоловіків та як їх забезпечити, дізналися жінки-депутатки місцевих рад Запорізької області
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Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.