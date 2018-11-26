У Запоріжжі патрульні поліцейські оперативно затримали підозрюваного у пограбуванні жінки

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження зловмисника, який в Хортицькому районі Запоріжжя заволодів жіночою сумкою з майном. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
24 листопада близько півночі до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про пограбування жінки біля будинку по вулиці Новгородській в Хортицькому районі Запоріжжя.
Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, отримали прикмети нападника та напрямок в якому той зник. Під час відпрацювання району скоєння кримінального правопорушення, патрульні встановили місцезнаходження зловмисника.
Слідчо-оперативною групою Хортицького відділення поліції вилучено речові докази. Раніше незасудженого місцевого мешканця 1983 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Встановлено, що зловмисник шляхом ривку заволодів сумкою з майном у жінки 1991 року народження.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Зловмисника перевіряють на причетність до скоєнні аналогічних злочинів на території міста Запоріжжя.
З початку року запорізькими поліцейськими 285 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що співробітники Вознесенівського відділення поліції встановили зловмисника, причетного до скоєння шести крадіжок майна автовласників.
Відділ комунікації поліції Запорізької області