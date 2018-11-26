У Запоріжжі поліцейські безпосередньо після скоєння злочину затримали підозрюваного у грабежі

Працівники кримінальної поліції спільно з патрульними затримали підозрюваного у скоєнні грабежу. Зловмисник розбив скло автомобіля та заволодів майном. Відкрито кримінальне провадження.
25 листопада близько 10:50 працівники сектору кримінальної поліції Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної 3поліції в Запорізькій області спільно з патрульними поліцейськими неподалік від торгівельного центру по проспекту Моторобудівників в місті Запоріжжя, безпосередньо після скоєння злочину, затримали підозрюваного у грабежі.
Як розповів начальник Шевченківського відділення поліції Олександр Гордієнко, раніше засуджений громадянин Грузії розбив скло зі сторони пасажирського сидіння в автомобілі «ВАЗ-21114» та заволодів GPS-навігатором. Поліцейські вилучили викрадене та інші речові докази. Затриманого перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території районі та міста Запоріжжя.
Зловмисника 1989 року народження затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року поліцейськими ГУНП в Запорізькій області 286 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що співробітники Вознесенівського відділення поліції встановили зловмисника, причетного до скоєння шести епізодів крадіжок майна автовласників.
Відділ комунікації поліції Запорізької області