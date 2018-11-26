У Запоріжжі затримано громадянина, що вчинив стрілянину в місті та поранив чоловіка

Співробітники поліції охорони під час поліцейської операції «Сирена» затримали зловмисника, який під час конфлікту вистрелив в чоловіка та зник з місця події. Триває досудове розслідування.
25 листопада о 18:57 до Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від громадян про те, що по вул. Метрополітенівська, чутно стрільбу.
Поліцейські, що прибули на місце події встановили, що невідомий чоловік після вчинення стрілянини в бік іншого громадянина зник на автомобілі “Опель Віваро”. В місті негайно було введено поліцейську операцію «Сирена», на розшук та затримання зловмисника було орієнтовано всі патрулі Запорізької поліції. Так спільними зусиллями поліцейські встановили та зупинили вказаний автомобіль по вул. Перемоги.
В автівці знаходився зловмисник, громадянин Грузії 1964 року народження, також в салоні транспортного засобу виявлено мисливський карабін з патронами, який йому не належить.
Встановлено, що зловмисник під час конфлікту з громадянином 1981 року народження, на ґрунті неприязних відносин та повернення боргу, вчинив в бік останнього декілька пострілів з мисливського карабіну, чим завдав йому вогнепальне поранення в області правого плеча. Також було ушкоджено автомобіль постраждалого «Фольксваген Туарег».
Постраждалого госпіталізовано до лікарні. Зловмисника затримано згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками п.2 ст.15 (Замах на злочин), ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Мелітополі заарештовано підозрюваного у замаху на умисне вбивство.
Відділ комунікації поліції Запорізької області