У Запорізькому районі вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

24 листопада о 19:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Зарічна в с. Веселянка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах приватного одноповерхового житлового будинку та автомобіль «Опел Вектра» на подвір’ї на загальній площі 21 м. кв.
О 20:34 вогнеборці локалізували займання, а об 21:02 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: фахівці-піротехніки вилучили для подальшого знешкодження 90 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
24 листопада в балці біля проспекту Інженера Преображенського Хортицького району, місцеві мешканці виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Дану інформацію передали до Служби порятунку «101».
Фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та транспортували на зберігання та охорону з подальшим знищенням 19 артснарядів калібру 23 мм, 5 гранат РГД33, 2 гранати Ф 1, 64 набої калібру 7,62 мм ВНП часів минулих війн.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
організувати охорону небезпечного місця;
не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Вільнянський район: внаслідок пожежі загинув 18-річний хлопець
25 листопада о 07:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку по провулку Новий в с. Солоне.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі в квартирі горять домашні речі на загальній площі 7 кв.м.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 18-річного чоловіка без ознак життя.
Вже о 08:30 рятувальники локалізували загоряння, а о 08:38 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірно, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час користування електроприладами. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: Будьте вкрай обережними під час користування електроприладами! Не залишайте ввімкнені електроприлади без нагляду! Не користуйтеся несправними електроприладами! У разі виникнення пожежі, категорично заборонено гасити електричні прилади водою! Не перевантажуйте електромережу – це призводить до короткого замикання.
Прогноз погоди на 25 листопада 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненями, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненями, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.
Прогноз погоди на 26 – 27 листопада 2018 року
по Запорізькій області
26.11.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
27.11.18 – Хмарно, вночі дощ, місцями сильний, вдень невеликий дощ, вітер південний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.