На Запоріжжі в результаті аварії загинув пасажир мотоцикла

Водій мотоциклу, перебуваючи в стані сп’яніння, допустив його перекидання. Внаслідок аварії пасажир транспортного засобу загинув на місці події від отриманих травм.
26 листопада близько 15 години водій мотоцикла «Дніпро-11» на вулиці Центральній в селі Гнаровське Вільнянського району під час розвороту не впорався з керуванням та допустив його перекидання.
Внаслідок даної аварії пасажир мотоциклу 1979 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
Встановлено, що водій 1991 року народження перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Транспортний засіб вилучено.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що У Запорізькій області в результаті ДТП один неповнолітній загинув, інший – у лікарні.
Відділ комунікації поліції Запорізької області