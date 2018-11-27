На Запоріжжі від погашення податкової заборгованості до бюджетів надійшло понад 158 мільйонів

З початку року запорізькі підприємства погасили перед бюджетами 158,2 мільйона гривень податкової заборгованості. Із загальної суми 95,7 мільйона надійшло до державного бюджету, 62,5 мільйона сплачено до місцевих скарбниць. Крім того, за десять місяців ліквідовано боргів з єдиного соціального внеску на суму 45,5 мільйона.
Серед основних джерел стягнення недоїмки – реалізація майна, яке знаходиться у податковій заставі. У результаті цих заходів до бюджетів залучено майже 11 мільйонів гривень. Завдяки процедурі розстрочення податкового боргу бюджет отримав 6,3 мільйона, 9,5 мільйона надійшло внаслідок стягнення платіжними вимогами з рахунків боржників та вилучення готівкових коштів. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, надходження склали 6,7 мільйона, майже 2 мільйони гривень заборгованості погашено за винесеними судовими рішеннями.
Також упродовж січня-жовтня 2018 року списано безнадійний податковий борг у сумі 164,5 мільйона, близько 100 мільйонів з яких – у зв’язку з ліквідацією боржників-банкрутів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області