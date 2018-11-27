ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКОГРИ—ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Чому так багато сміття у ХХI століття на нашій планеті, населення якої перевищує 7 мільярдів людей? Які види побутового сміття існують і скільки часу триває їхнє повне розкладання? Чи можна зменшити засміченість території міста, села, країни за рахунок роздільного сортування сміття?
З відповідей на ці актуальні запитання розпочала свою зустріч зі школярами Преображенського НВК «Основа»(Оріхівський район) Світлана Розсохач,вчитель географії Запорізької ЗОШ № 65.Вона – куратор проекту,завдяки якому було виграно грант у конкурсі соціальних ініціатив « Ми — це місто» ПАТ «Запоріжсталь». Вона представила свого учня — десятикласника Костянтина Маріча, автора нової настільної дитячої екологічної гри «RECYCLING». Він втілив у реальність її ідею,бо саме така настільна екогра у захоплюючій форму прищеплює культуру роздільного збирання сміття: скла,пластику,металу,паперу.
Діти і підлітки,а серед них були учні 6-11 класів, активно спілкувалися з гостями, з інтересом освоювали нову гру.
Закладу передали 8 комплектів RECYCLING»,гри, яка зацікавить як молодших,так і старших школярів. Її можна використовувати на уроках і позакласних заходах, на заняттях учнів у групах подовженого дня.
Тамара Курочкіна
Оріхівський район