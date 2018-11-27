Презентація роману Роксолани Сьоми «Світи суміжні». (Запоріжжя) Дата: 27.11.2018 18:30

Учасники: Роксолана Сьома, Ярослава Дегтяренко Книгарня «Є» та видавництво «Легенда» запрошують на презентацію роману Роксолани Сьоми «Світи суміжні» за участю авторки. Модераторка — Ярослава Дегтяренко. Захід відбудеться 29 листопада, початок – о 18:30.
Про що книжка:
Казимира, практичний психолог, часто переїздить із міста до міста через специфіку роботи чоловіка. З паранормальними явищами вона подеколи стикалася й мешкаючи за попередніми адресами. Одначе там не ставалося чогось небезпечного. І лише переселення до галицького містечка Ж., куди Михайла направляють відроджувати алебастрові промисли, замалим не обертається для них загибеллю доньки.
Іноді доводиться заплатити велику ціну, аби зрозуміти, що минуле й сучасність мають куди більше спільних таємниць, аніж бачиться на перший погляд.
Письменник Тарас Прохасько про цю книжку: «Зацікавлені містикою і парапсихологією можуть прочитати «Світи суміжні» як вишукану жанрову історію. Любителі старожитностей — як граціозне дослідження минулого. Але справжнім відкриттям Роксолани Сьоми є припущення, що на наших землях усе таємниче походить із минулого настільки, наскільки містичною є наша історія. І часи тут є такими самими суміжними, як світи».
Інформація про автора:
Роксолана Сьома – письменниця, журналістка, редакторка. Авторка романів «Вакації у Танґермюнде» (2012) та «Голова» (2016). Лауреатка літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (2010), Всеукраїнської літературної премії імені Олександри Кравченко (Девіль) (2013), премії «Дебют року-2012» від книжкового порталу «Друг читача».
Мешкає в Києві.
ФБ подія https://www.facebook.com/events/572930316498712/
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.