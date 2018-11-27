У Запоріжжі розпочалась щорічна Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»

Поліцейські, представники влади, молодь та представники громадських організацій взяли участь у круглому столі, присвяченому протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та жорстокому поводженню з дітьми.
26 листопада в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в приміщенні Запорізької обласної державної адміністрації відбувся круглий стіл.
Захід присвячений міжвідомчій координації роботи служб, установ та організацій задля попередження та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та жорстокому поводженню з дітьми.
У ньому взяли участь представники громадських організацій, відділів та управлінь місцевих органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування, департаментів охорони здоров’я, освіти, служби у справах дітей, а також представники правоохоронних органів.
Співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області проаналізували роботу щодо запобігання та протидії насильству в сім’ї та визначили ряд заходів з профілактики в цьому напрямку.
Так, у поточному році Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області вжито ряд організаційно-практичних заходів спрямованих на покращення реагування на випадки домашнього насильства. За 10 місяців до територіальних підрозділів поліції Запорізької області надійшло 3243 повідомлення про вчинення домашнього насильства, що на 21% менше ніж за аналогічний період минулого року.
За результатами проведених перевірок до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 97 кримінальних проваджень, складено 1747 адміністративних протоколів за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 1349 осіб поставлено на профілактичний облік. Зараз на обліку поліції перебуває 1661 особа (126 жінок та 1535 чоловіків).
По завершенню офіційної частини, учнівська молодь міста та представники громадських організації провели на площі Фестивальній флешмоб, присвячений протидії насильства, зокрема його замовченню.
Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейські проводять заходи з протидії крадіжкам кабельно-провідникової продукції
Відділ комунікації поліції Запорізької області