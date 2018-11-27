У Запорізькій області в результаті ДТП один неповнолітній загинув, інший – у лікарні

В селі Велика Знам’янка трапилась дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє неповнолітніх. Один хлопчик від отриманих травм помер, інший – у лікарні. Відкрито кримінальне провадження.
26 листопада близько 17:40 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Центральній в селі Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє неповнолітніх.
Хлопчиків 2005 та 2008 років народження доставлено до лікарні. Молодший з дітей від отриманих тілесних ушкоджень помер.
На даний час встановлюються всі обставини та причини події. Також встановлюється особа водія та автомобіль, причетний до події. Поліцейськими вже перевірено ряд транспортних засобів на причетність до ДТП.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Комунарському районі Запоріжжя внаслідок ДТП загинув пішохід.
Відділ комунікації поліції Запорізької області