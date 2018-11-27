«Кожній людині з інвалідністю, яка звертається за допомогою до центру зайнятості, забезпечується надання адресної допомоги щодо сприяння працевлаштуванню, враховуючи рівень медичної та трудової реабілітації, їх потреби та реальні можливості, а також попит на робочу силу, – розповіла Ірина Дуднік, директор Запорізького обласного центру зайнятості. – На обліку у центрах зайнятості області з початку року перебували – 2392 безробітних осіб з інвалідністю. Протягом січня-жовтня 2018 року в базі даних служби зайнятості налічувалось більше 700 вакансій для інвалідів.
Працевлаштовано за сприяння служби зайнятості – 570 осіб з інвалідністю; отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності – 2 безробітних; проходили навчання – 79 інвалідів; працевлаштовано на оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру – 226 безробітних осіб з інвалідністю.
Людина тільки тоді вважає себе повноцінною, коли стверджується у своїй потребі людям, тобто соціалізується. Більшою мірою це відноситься до осіб з інвалідністю, оскільки людина, що отримала інвалідність, залишається наодинці з труднощами. Украй важливо, щоб у цей важкий для себе час вона знайшла підтримку як в державних органах, громадських організаціях так і в
родині.
З метою забезпечення людям з інвалідністю рівного доступу до отримання інформаційно-консультаційних , профорієнтаційних заходів, освіти, роботи з 20 листопада 2018 року в Запорізькій області триває Декада зайнятості для цієї категорії громадян. І як показує опитування – людина з інвалідністю за роботою в першу чергу звертається до служби зайнятості. Хочеться зазначити, що двері служби зайнятості завжди відкриті, а всі послуги надаються безкоштовно.
Згідно опитування – людина з інвалідністю за роботою в першу чергу звертається до служби зайнятості
«Кожній людині з інвалідністю, яка звертається за допомогою до центру зайнятості, забезпечується надання адресної допомоги щодо сприяння працевлаштуванню, враховуючи рівень медичної та трудової реабілітації, їх потреби та реальні можливості, а також попит на робочу силу, – розповіла Ірина Дуднік, директор Запорізького обласного центру зайнятості. – На обліку у центрах зайнятості області з початку року перебували – 2392 безробітних осіб з інвалідністю. Протягом січня-жовтня 2018 року в базі даних служби зайнятості налічувалось більше 700 вакансій для інвалідів.