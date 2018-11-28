Читайте у газеті “Запорізька правда” за 29.11.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 29 листопада, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
За п’ять років, що триває визвольна війна за незалежність України, склалося чимало щасливих історій про любов, що рятує життя нашим воїнам-захисникам на лінії вогню і допомагає повернутися до мирних реалій. Одна з них – про випадкову зустріч волонтерки з Мелітополя Ольги Береславець та АТОвця із Запоріжжя Сергія Медведкова. Кохання перемагає!
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Чому на Чернігівщині мають краще здоров’я, довше живуть? І як та на чому саме там ще й народні кошти заощаджують, щоб вкладати їх у корсні для місцевих жителів справи? З цим розбирався журналіст «Запорізької правди» Пилип Юрик в ході свого візиту до сусідів.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, розкажемо про введення воєнного стану у Запорізькій області і про те, Які фактичні зміни ситуації він привнесе.
– Поговоримо і про Запорізьку книжкову толоку, але в трохи незвичному ракурсі. За що запорізькі краєзнавці і професори критикують Книжкову толоку? Чому вважають, що її організатори пошилися у дурні, намагаючись зміцнити громадську довіру? Про це дізнайтесь із «Запорізької правди».
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Чи бачили ви колись пташине гніздечко-рукавичку? Ні, не плетений виріб – деталь гардеробу для утеплення верхніх кінцівок людини, а природнє – гніздечко у вигляді рукавички? Цікаву знахідку зробив під час риболовлі мешканець м. Пологи Олександр Філобок. Небайдужий природолюб, рибалка та грибник помітив у прибережних кущах біля річки незвичайне на вигляд гніздечко у вигляді рукавички. Хто його звив ? Про це дізнайтесь у традиційній рубриці «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. А із традиційного бліц-опитування ви дізнаєтесь на що здатні запоріжці, аби тваринки взимку не потерпали взимку від холоду.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Запорізька правда” за 29.11.2018 р.
Шановні друзі! У четвер, 29 листопада, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.