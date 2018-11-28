Фестиваль «Хортиця – серце Європи» єднає друзів

Журналіст «Запорізької правди» – художник-карикатурист Олег Локтєв очолив журі у номінації художнє і декоративно-ужиткове мистецтво.
Валерія Юстинюк
У Запоріжжі у ПК «Титан» за підтримки Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України, Міністерства культури України, управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В УКРАЇНІ (М. ХАРКІВ) відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс талантів «Хортиця – серце Європи. Под єдним нєбом», приурочений 100-річчю незалежності Польщі.
Почесні гості заходу: пані Malgorzata Halkowska(Prezes Fundacji Slowbeskid), голова польської культури ім Святого Іоанна ПавлаІІ пані Анна Макушинська, фіналіст шоу “Танцюють всі -2”, соліст першого 3D мюзиклу “Барон Мюнхгаузен”, володар 1-ої Премії Конкурсу балетмейстерів Львівського театру опери та балету, учасник міжнародних балетних вистав «The Great Gatsby» Дуайта Родена (США) «Radio & Julliette and Quatro» Едварда Клюга (Словенія), з якими гастролював в Хорватії, Німеччини, Франції та Швейцарії, засновник і головний хореограф міжнародної балетної трупи Newspaper Birds- хореограф-постановник Артем Гордєєв, актриса,студентка третього курсу Вищої театральної академії ім. Олександра Зельвіровича в Варшаві Аріна Пісковська, а також інші видатні митці і педагоги провідних творчих вишів України та Польщі подарували учасникам заходу, яких зібралося чимало з різних куточків Запорізької області та України, насичене творче спілкування.
Керманич фестивалю – відомий радіоведучий, учасник 5-го сезону «Х-фактор», вокаліст гурту «Територія світла», ведучий на радіо «Голос Надії», викладач акторської майстерності та вокалу(м. Київ) Артур Пісковський вдало підбадьорював юних артистів.
Програма фестивалю була насичена виступами солістів і творчих колективів у номінаціях: хореографія; вокал (народний, естрадний, академічний, джазовий вокал та акапелла-солісти, ансамблі, гурти, хори); інструментальна музика (ансамблі,соло, дуети, тріо та інші види ансамблю, оркестри); композитори та концертмейстери (авторська, класична музика);оригінальний жанр (вистави, моновистави, монологи, пародії); читці; театри мод; циркові колективи та шоу-програма. Художники, скульптори, декоративно-ужиткове мистецтво представили свої творчі доробки на виставці робіт. До слова, головним арбітром у цій номінації виступив титулований художник-карикатурист, володар гран-прі багатьох національних і міжнародних фахових конкурсів – журналіст газети «Запорізька правда» Олег Локтєв.
Фестиваль «Хортиця – серце Європи» проводиться у Запоріжжі впродовж багатьох років щорічно. Вперше тут була представлена номінації: кіномистецтво (ігровий короткометражний фільм, документальний короткометражний фільм, анімація, соціальний ролік, музичний кліп) та фотомистецтво (виставка «Украіна-Польша»).
Організатори заходу: Всеукраїнська Громадська організація «Талановиті діти України» та Товариство польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ.
За результатами конкурсу кожний учасник отримав сувеніри від представниці Stowarzyszenie In Agua Sanitas-Uzdrowisko Wysowa, Bractwo Mlodziezy Grekokatolickiej “Sarepta” пані Maryla Mojsiejuk та запрошення відвідати аналогічний фестиваль у Польщі з екскурсіями та оздоровленням. Від ВГО” Талановиті діти України” кожний учасник був відмічений відзнаками і отримав солодкі призи з символікою Польщі та України.
Справжньою родзинкою фестивалю став авторський коровай від Віри Михайлівні Коваль – майстрині -коровайниці з Луківа, що на мальовничій Волині. Її справжні витвори народного кулінарного мистецтва побували в усіх куточках Украіни, також здійснили справжній фурор за кордоном – в Італії, Білорусії, Польші, Німеччині та інших країнах.
Фестиваль «Хортиця – серце Європи» єднає друзів
Журналіст «Запорізької правди» – художник-карикатурист Олег Локтєв очолив журі у номінації художнє і декоративно-ужиткове мистецтво.