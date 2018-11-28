Філософська фантазія про… секс

«Це найвеселіша моя п’єса. Написана навесні, для весни, із сильним відчуттям оновлення, життєвої сили», – так оцінює свою комедію «Розпусник» французько-бельгійський драматург Ерік-Еммануель Шмітт. У постановці заслуженого діяча мистецтв України Геннадія Фортуса вона недавно увійшла до репертуару Запорізького театру молоді.
«Розпусник» – фривольна фантазія за мотивами філософських поглядів й особистості Дені Дідро (1713-1784). Шмітт як свої п’ять пальців знає і те, й інше – адже в молодості він захистив докторську дисертацію «Дідро й метафізика», а потім три роки викладав філософію. Проте в п’єсі автор не дуже-то дотримується історичних фактів. Самого Дідро (який дійсно був неабияким бабієм) іронічно змальовує як передвісника сексуальної революції ХХ століття. Його дружину – як сварливу вертихвістку. Німецьку художницю польського походження Ганну-Доротею Тербуш – як безсоромну авантюристку… Насправді мадам Тербуш була непересічною жінкою: яка ж потрібна мужність, щоб у ХVІІІ столітті розлучитись із чоловіком, покинути сімох дітей і раптом вдатися до художньої кар’єри! У п’єсі Шмітта вона не домальовує обличчя своїх моделей, а в житті, навпаки, прославилася як портретистка і навіть виконувала замовлення коронованих осіб – включаючи царицю Катерину ІІ.
Утім, коли йдеться про художній твір, не варто надто чіплятися за історичну достовірність. Головне: що саме криється за іскрометними діалогами Дідро (заслужений артист України Максим Березнер) і мадам Тербуш (заслужена артистка України Марія Нестулій), перетворених фантазією драматурга.
«Это пьеса о любви», – цитую відгук в Інтернеті російською мовою, бо в українській все ж існує градація: «кохання» – між чоловіком і жінкою, «любов» – більш широке поняття (коли чую, як хтось погано обізнаний у мові зізнається, що «кохає апельсини», мимоволі підозрюю його у дивному збоченні). Але насправді «Розпусник» – не про кохання і навіть не про любов (щодо почуттів персонажі комедії навіть не заїкаються), а про статеві стосунки. Простіше кажучи – про секс. Причому, не заради продовження роду (для чого його призначила сама природа), а заради задоволення. Філософія сексу – ви коли-небудь чули щось подібне?!
На сцені Театру молоді різні відтінки плотських радощів, крім мадам Тербуш і самого Дідро, демонструють його дружина (Катерина Макоєд), дочка (Катерина Заплавна), мадемуазель Гольбах (Яна Новицька) і навіть заклопотаний Баронне (заслужений артист України Сергій Цевельов)… Хоча останнього – за п’єсою – сексуально стурбованим не назвеш: там секретаря набагато більше хвилює стаття про мораль для чергового тому легендарної Енциклопедії.
Режисер Геннадій Фортус підібрав для цієї постановки яскравий акторський склад. І дав кожному персонажу… дитячі забавки: від гойдалок та самоката – до дерев’яного коника. Вони пурхають навколо Дідро, ніби нагадуючи: все це не зовсім всерйоз…
А ще виставу «Розпусник» сміливо можна назвати бенефісом художника-постановника Тетяни Власенко. Вона завжди створює гарні костюми і сценографію, але цього разу перевершила саму себе: мізансцени нагадують живописні полотна в пишному стилі бароко. Справжній бенкет для очей! Ніби то Ганна Тербуш намалювала ці картини – одна красивіша за іншу.
І все ж: яку саме філософію сексу сповідує «Розпусник» Запорізького театру молоді? Важко дати однозначну відповідь. Глядачі виходять із залу, пропустивши повз вуха фінальні слова Дені Дідро: «Ми присвятимо коханню весь вечір… Потім кохатимемося всю ніч… А вранці вдамося до ще солодшого заняття… Поведемо бесіду!» Насолода вищого плану – блискучими думками – на жаль, дійшла не до всіх.
Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)