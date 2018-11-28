Традиційне свято для людей «золотого віку» із символічною назвою «Квітуча осінь» організували у Запоріжжі прихожани церкви «Христос є відповідь». У молитовному залі у родинному затишку для стареньких організували служіння і чудову концерну програму. До учасників зустрічі із щирою проповіддю звернувся пастор церкви Андрій Лисенко. Авторитетні прихожани поділилися власним досвідом усвідомлення непересічної ролі Ісуса Христа в своєму житті . Свої концертні номери вдячній публіці подарували юні артисти із числа молоді, що зростає під сінню церкви. Захід завершили традиційним чаюванням із смаколиками. Тут були раді кожному гостю, не привертаючи уваги до його приналежності саме цій церкві. Організатори заходу прагнули подарувати радість спілкування тим, хто все своє життя віддав суспільству, а нині потребує його уваги і турботи.