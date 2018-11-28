На Запоріжжі поліцейські припинили незаконну діяльність двох автогазозаправних станцій

У Приморському районі співробітники поліції виявили дві пересувні автозаправні станції, які працювали без дозвільних документів. Відкрито кримінальне провадження.
26 листопада працівники Приморського відділення поліції припинили діяльність пересувних автогазозаправних станцій, які розміщувались на автошляхах Приморського району без відповідних дозволів.
Дві пересувні автогазозаправні станції вилучені та на час здійснення досудового розслідування на них накладено арешт.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські групи реагування патрульної поліції встановили підозрюваних у вчиненні крадіжки металевих виробів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області