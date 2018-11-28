Субсидія для фермерського господарства

Постановою Кабміну розширено коло фермерських господарств, які мають право на державну підтримку. Відтепер на неї можуть розраховувати фермерські господарства, у яких чистий дохід від реалізації продукції за останній рік становить до 20 000 000 грн. (раніше було 15 000 000 грн.). При цьому площа землі сільгосппризначення необмежена (раніше було до 500 га).
Фермерські господарства протягом перших трьох років після створення можуть отримати бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 га). Субсидія надаватиметься один раз на рік виключно для провадження сільськогосподарської діяльності в розмірі 3 000 грн. на 1 га, але не більше 60 000 грн. (тобто за 20 га). У 2018 році таку субсидію зможуть отримати фермерські господарства, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі після 1 січня 2016 року.
Окрім новостворених у 2018 році фермерські господарства можуть отримати бюджетну субсидію в розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня, в розрахунку на одного члена господарства.
Прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб, становить 1762 грн. Отже, субсидія дорівнюватиме 9691 грн. на одного члена фермерського господарства. Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне господарство не може перевищувати 30000 грн.
Необхідні документи треба подати до 10 числа поточного місяця. У 2018 році документи можна подати лише до 10 грудня.
Крім цього, розширено коло сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які мають право на державну підтримку.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин матимуть право на фінансову підтримку за умови, що до їх складу входять не менше семи членів (раніше було 20 членів).
Таким кооперативам необхідна наявність тварин, ідентифікованих і зареєстрованих відповідно до законодавства.
Збільшено часткову компенсацію вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва та надано можливість закуповувати насіння в офіційних посередників суб’єктів насінництва.
Нововведеннями за цим напрямом можна скористатися вже в наступному році, оскільки граничний термін подання документів (1 листопада) вже завершився. Отже в наступному році кожне фермерське господарство зможе отримати часткову компенсацію вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва (раніше було рослин вітчизняної селекції) категорій базове, сертифіковане в розмірі не більше 60000 грн. (раніше – не більше 30000 грн.) без урахування сум ПДВ.
Також надано можливість отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання кілька разів на рік. Оновленим порядком для фермерських господарств передбачено 40% компенсації вартості за придбану сільськогосподарську техніку та обладнання вітчизняного виробництва кілька разів на рік.
Субсидія для фермерського господарства
Постановою Кабміну розширено коло фермерських господарств, які мають право на державну підтримку. Відтепер на неї можуть розраховувати фермерські господарства, у яких чистий дохід від реалізації продукції за останній рік становить до 20 000 000 грн. (раніше було 15 000 000 грн.). При цьому площа землі сільгосппризначення необмежена (раніше було до 500 га).