Святковий торт для… меломанів

Десятий концертний сезон музичного лекторію «Світ чарівних звуків» відкрився в обласній універсальній науковій бібліотеці. Вітаючи лекторій з ювілеєм, його партнери – заступник голови ЗО ВУТ «Просвіта» імені Т.Шевченка Олексій Мосейко, директор Всеукраїнського благодійного Фонду «Злагода» Ольга Богомолова та депутат Запорізької міськради, голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, молоді, спорту і туризму В’ячеслав Зайцев – наголосили: надзвичайно важливо, що в місті існує такий творчий просвітницький майданчик, який діє виключно на волонтерських засадах – і безкоштовний для слухачів.
Уперше за десять років існування лекторію ювілейна програма не включала лекційної частини на конкретну тематику. Це був вечір живого спілкування членів художньої ради зі слухачами та найяскравіших спогадів за десять років. Звичайно, лунало багато музики: не випадково концерт отримав однойменну з лекторієм назву – «Світ чарівних звуків». Організатори хотіли нагадати головну мету створення лекторію: вирвати людей із вихору буднів, із нескінченних справ та клопотів – і занурити на часинку в світ прекрасного мистецтва, яке для того й існує, щоб дарувати людям радість.
Святкова концертна програма вразила розмаїттям стилів (від музики епохи бароко до творів сучасних українських і світових композиторів) й інструментів (фортепіано, вокал, саксофон, домра, флейта, скрипка, балалайка, гобой). Для слухачів грали артисти Запорізької обласної філармонії та викладачі музичних шкіл міста. Виступи дорослих, сталих музикантів є традицією для перших концертів кожного сезону. Наступні ж (січневий, березневий та червневий) включають також виступи учнів музичних шкіл і шкіл мистецтв, адже родзинкою лекторію є рівність виконавців й об’єднання на одній сцені усіх: від п’ятирічних початківців – до заслужених артистів України. Таке творче спілкування не лише приносить користь підростаючому поколінню музикантів, а й подобається слухачам, додаючи концертам цікавості.
Ювілейний концерт завершився святковим тортом зі свічками. Задуваючи їх, артисти загадали власні бажання та побажання: всім присутнім – здоров’я і злагоди, країні – миру і розквіту, а музичному лекторію – ще багатьох десятиліть роботи.
Тепла атмосфера вечора підштовхнула до слова навіть одну зі слухачок. Подякувавши організаторам лекторію (який, до речі, включений у план роботи Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації), вона прочитала вірш про музику і важливість місії музиканта.
Вікторія АРТЮШЕНКО