Володимир Буряк подякував депутатам за три роки спільної роботи та закликав до подальшої співпраці

Сьогодні проходить тридцять четверта сесія Запорізької міської ради. До порядку денного включено близько сорока питань. Серед них внесення змін до міських бюджетних програм, бюджету міста, надання матеріальної допомоги окремим громадянам на лікування. Коригування міських програм зокрема стосується соціального захисту, інфраструктури та благоустрою, охорони здоров’я, освіти та інших.
Відкриваючи тридцять четверту сесію Запорізької міської ради, міський голова Володимир Буряк зупинився на головних питаннях, які будуть розглядатися. Також міський голова подякував депутатам за три роки спільної роботи, закликав до подальшої співпраці.
– Завдяки спільній роботі протягом трьох років приймалися важливі рішення. Були як непорозуміння, так і спільні погляди, але Запоріжжя все ж рухається вперед. Хочу подякувати за спільну роботу, прийняття потрібних місту рішень. Завдяки їм у Запоріжжі у ці роки ремонтувався житловий фонд, дороги, закуповувалися великі автобуси, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова також відзначив, що одним з результатів спільної роботи стало підвищення ефективності роботи комунальних підприємств. Зокрема за дев’ять місяців їх прибутки склали понад три мільярди гривень.
– На сьогоднішній сесії пропонується прийняти ряд важливих рішень. Серед них виділення додатково 650 тисяч гривень на компенсацію запоріжцям відсотків по «теплих» кредитах для реалізації енергозберігаючих проектів. Також передбачається виділення коштів на придбання обладнання для автоматизації роботи світлофорів, – підкреслив Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що зараз головне завдання міської ради, органів місцевого самоврядування міста продовжити продуктивну роботу для забезпечення стабільності і спокою у Запоріжжі.