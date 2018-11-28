Волонтерка і АТОвець стали на рушник

На конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро»
Історії на кшталт тої, яку ми хочемо вам розповісти, ніколи не втратять своєї актуальності. Будьте певні, дива ще трапляються. І вони відбуваються саме з тими, хто в них вірить.
«Я чекала саме Його все своє життя»
Її очі випромінюють щастя. Вона – наречена, і невдовзі стане дружиною. Сьогодні її день! Найважливіший і вікопомний! Красуня Ольга Береславець могла б скласти щастя будь-якого гідного чоловіка. Але вона не поспішала, бо чекала на СВОЄ. А зустрівши його зненацька, обпалене війною, довгоочікуване і вистраждане, одразу ж відчула – сталося!
Історію свого кохання – кохання цілого свого життя наречена пригадувала по ходу ведення підготовки до весільної церемонії. У затишному офісі відомої запорізької волонтерки Олени Ярошенко – у студії весільних подій «Любовь-Морковь» над чарівним образом нареченої чаклували феї з салону «Аделіна» – перукар-модельєр Олена Єрохіна та візажист Жанна Кузьменко. Нагадаємо, що саме Олена Ярошенко ініціювала благодійну акцію «Кохання перемагає!», в рамках якої організує безкоштовні весільні церемонії для воїнів-захисників України та їхніх наречених. Пані Олена не тільки забезпечує натхненне проведення урочистостей, але й безкоштовно надає дівчатам прекрасні весільні сукні. А також залучає в орбіту своїх добрих справ інших небайдужих добрих фей і чародійників, які допомагають створити незабутню атмосферу щастя і високого душевного піднесення на весіллі.
І наречена Ольга почувалася тут , під опікою пані Олени, цілком затишно і розквітала з кожною хвилиною.
-До речі, саме Олена Ярошенко стала свого роду хрещеною матінкою нашому коханню, – підтвердила Ольга. – Наближалося свято нового року, і ми – волонтери із Мелітополя поїхали на передову до наших підопічних військовослужбовців , щоб їх привітати. А там вже була прекрасна Снігуронька із Запоріжжя – Олена Ярошенко. Це був грудень 2014-го. Тоді я вперше побачила свого Сергійка.
Ольга за фахом – медсестра. У Мелітополі працювала в реанімаційному відділенні дитячої лікарні. З перших днів війни на Сході стала волонтеркою. Чимало добрих справ робили мелітопольські волонтери для наших захисників. Особливу увагу приділяли бійцям 23-го Запорізького батальйону територіальної оборони. Саме тут ніс службу колишній інженер-електрик із Запоріжжя, доброволець призову першої хвилі Сергій Медведков.
– Це доля нас поєднала, – певна Ольга. – Адже коли того для ми збиралися на виїзд, з’ясувалося, що наш бусик вщент завантажений, і мені в ньому немає місця. Я вже було розстроїлася, що цього разу не поїду. Та раптом вирішили перепакувати наш вантаж. І мені місце таки знайшлося. Цікаво, що саме Сергій тоді супроводжував нас у розташування 23-го бату.
Потім були й інші зустрічі. За півроку, влітку 2015-го Ольга вже була певна – свого принца вона дочекалася. Проте про весілля ані Ольга, ані Сергій не говорили.
-Не до укладання шлюбу мені було, – говорить Ольга. – Прагнула якнайшвидшого завершення війни. До того ж Сергій був поранений, переніс контузію. Його лікування, реабілітація потребували величезної уваги.
Сам Сергій не дуже переймався- на своє поранення серйозно не відреагував. Після завершення служби у 23-ьому батальйоні тероборони перевівся до 55-ої артбригади. Ольга ж намагалася його підтримувати.
День весілля і день народження – в один день
І все ж Сергій освідчився Ользі. Була зима. Вони зустрілись у Маріуполі. Він дуже хвилювався. Вже потім зізнався, як сильно переживав, боявся, що вона – любов його життя йому відмовить.
-Я відчувала, що між нами є почуття. Одразу ж, з першої зустрічі, зрозуміла, що закохалася. Втім, не могла дозволити собі бути щасливою, коли навкруги біда, – згадує Ольга. – Та все ж кохання перемагає!
Щаслива усмішка ще більше прикрашає цю вродливу наречену.
– А знаєте. Сьогодні у мене подвійне свято- окрім весілля ще й мій день народження, – раптом признається Ольга. – Це Сергійко так придумав. І сам все організував. Очікую від нього чимало приємних сюрпризів.
Весілля Ольги та Сергія було дійсно красивим і зворушливим. Сльози щастя бриніли на очах нареченої , щиру любов випромінювали очі нареченого. Коли вони обоє давали один одному обітницю бути разом і в горі, і в радості, гості не стримували своїх емоцій.
– Така красива і гідна пара. Було так легко створювати цю весільну церемонію. Особливо, коли поруч команда однодумців, – коментує подію головний розпорядник свята – запорізька волонтерка і власниця студії весільних подій «Любовь-Морковь» Олена Ярошенко.- Образ нареченої створили наші Феї – Жанна Кузьменко ) і Олена Єрохіна. Весільний каравай подарував Віталій Півненко. Вишивка сукні нареченої, вишиванка нареченого- Вікторія Троценко-Галко. Оформлення виїзної реєстрації і банкету – “Геліос” і Яна Лазарева. Поліграфія- Марія Гамм. Прикраси для волосся від «VeroCozi Graft». Фотосесія і відеозйомка весілля від «Студії продакшн ZP» від газети «Запорізька правда». І звичайно, флористика, проведення реєстрації та банкету, координація і організація торжества – від студії весільних подій “Любовь-Морковь”. А разом ми – проект “Кохання перемагає!” – команда яка дарує нашим героям і їх обраницям весілля їхньої мрії.
А далі? Далі буде життя
Вони мріють пройти разом, міцно тримаючи один одного за руки, крізь всі випробування. І готові до того, що доля їм приготувала їх чимало.
– Наше кохання – особливе. Воно – доросле: бережне і дбайливе, – говорить Ольга. – Ми піклуємося один про одного. Гадаю, що кожна жінка мріє про те, щоб її коханий чоловік опікувався нею саме так, як робить це для мене Сергійко.
Попереду у Сергія тривале лікування і реабілітація після поранення на фронті. Піклування про його здоров’я – особлива місія для Ольги. А турбота про щастя молодої дружини – зона підвищеної відповідальності Сергія. І їх взаємне кохання робить із шлюбного обов’язку справжню насолоду.
А у свою весільну подорож вони намітили поїхати до Грузії. Тут проведуть свій медовий місяць.
Щасти вам, молодята!
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Олександра Воронцова, Олександр Максимов (фото)
«Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро» ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом».