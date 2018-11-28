Запоріжці не будуть платити за неотримане тепло. Витрати мають компенсувати керуючі компанії

На початку сесії Запорізької міської ради було підняте питання про перерахунок оплати за тепло по тих квартирах, будинках де опалення з’явилося з запізненням, виникали проблеми з опаленням у окремих кімнатах. Міський голова Володимир Буряк повідомив, що запоріжцям будуть зроблені перерахунки. Відповідне доручення вже є.
У цьому році підготовку до опалювального сезону спільно проводили концерн «Міські теплові мережі» та керуючі компанії. Перед початком опалювального сезону були підписані акти готовності багатоповерхівок.
– Не можна сказати, що опалювальний сезон розпочався добре, але краще ніж у минулому році. Проблеми були, це підтверджують і звернення у службу «15-80», – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що за неналежну підготовку до початку опалювального сезону ряду керівників профільних служб оголошені догани. Інформація про проблеми з опаленням у окремих будинках, квартирах, кімнатах є в контакт-центрі «15-80».
– Якщо концерн «Міські теплові мережі» подав тепло на будинок, але при цьому є інформація що в окремих квартирах, кімнатах опалення з’явилося пізніше, то буде зроблений перерахунок. Мешканці не будуть оплачувати неотримане тепло, відповідні витрати компенсують керуючі компанії. Таке доручення вже є, – повідомив Володимир Буряк.