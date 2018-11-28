Запорізькі гелікоптри для української армії

Запорізьке приватне підприємство АТ «Мотор Січ» отримало державне замовлення від Міністерства оборони України на модернізацію партії Мі-8 – МСБ-В. Вертоліт, який зараз проходить льотні випробування, оснащений новими двигунами, на нього встановлений екранно-вихлопний пристрій. «Воно зменшує теплове випромінювання і ракеті його важче збити. Тут встановлені теплові відбивачі, зокрема, той, який розсікає теплове випромінювання і «веде» ракету від вертоліта. Це вертоліт з підвищеними бойовими можливостями. Крім того, на нього можуть бути встановлені керовані і некеровані ракети, 3 балкових власника, бомбове озброєння. Кабіна і крісло також броньовані – екіпаж захищений. На підприємстві також відзначають, що вже підписані контракти на 2019 рік. Йдеться про вертольоти Мі-2МСБ і Мі-8МСБ-В.Запоріжжя – годування безхатьків.