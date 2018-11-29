У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

28 листопада о 10:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Житомирській Заводського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 30 кв.м.
Об 11:05 вогнеборці локалізували загорання, а о 12:10 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Під час пожежі ніхто не постраждав. Причина встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
29 листопада в місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікується посилення північно-східного вітру до 17-22 м/с, на дорогах місцями ожеледиця.
29 листопада по Азовському морю очікується північно східний вітер 15-20 м/с, пориви 24 м/с, з переходом ввечері на східний 25-28 м/с; висота хвиль 13-15дм, повільне обледеніння суден, ввечері у відкритій частині моря 15-20дм, швидке обледеніння суден.
Прогноз погоди на 29 листопада 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, температура повітря вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.
Прогноз погоди на 30.11 – 01.12 2018 року
30.11.18 – Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, місцями ожеледиця, вітер східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.
01.12.18 – Хмарно, вночі сніг, місцями сильний, місцями хуртовини, вдень опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, вітер східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.