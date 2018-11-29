Запорізькі громади отримали майже 36 мільйонів від ліцензування торгівлі підакцизними товарами

У січні-жовтні 2018 року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 35,8 мільйона гривень плати за ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
Найбільші суми перерахували платники м. Запоріжжя – 15,2 мільйона, суб’єкти торгівлі м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів забезпечили 4,6 мільйона, підприємці та підприємства м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів сплатили 3,4 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 1,8 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського – 893 тисячі, Василівського та Михайлівського – 889 тисяч, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського – 829 тисяч, Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського – 660 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського – 644 тисячі, Якимівського та Приазовського районів – 152 тисячі.
За десять місяців цього року фіскальна служба області видала суб’єктам господарювання 7884 ліцензії, у тому числі 4549 – для торгівлі алкогольною продукцією, 3335 – тютюновими виробами.
Загальна кількість діючих дозволів у регіоні склала 8019. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті фіскальної служби Запорізької області (регулярно оновлюється): http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Головне управління ДФС у Запорізькій області