На Запоріжжі ювенальні поліцейські відвідали сім’ї, які перебувають на обліку

В Оріхівському районі працівники сектору ювенальної превенції та представники служби у справах дітей відвідали родини, які опинилися в складних життєвих обставинах. У результаті рейду двох батьків притягнуто до адміністративної відповідальності.
28 та 29 листопада в Оріхівському районі працівники ювенальної превенції разом із спеціалістами служби у справах дітей відвідали сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Правоохоронці обстежили житлово-побутові умови проживання неповнолітніх. Вивчили психологічний клімат в родинах, надали поради батькам щодо виховання дітей та попередили про відповідальність за порушення їхніх прав. Також поліцейські нагадали неповнолітнім правила безпечної поведінки на вулиці та в школі.
Під час рейду працівники поліції притягнули 2 громадян до відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
Усього з початку року поліцейськими 1307 осіб притягнуто до відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Нагадаємо, що у рамках акції «16 днів проти насильства» працівники сектору ювенальної превенції та представники соціальної служби провели захід у місті Приморськ.
Відділ комунікації поліції Запорізької області