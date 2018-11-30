Сергій Тарута: « Українці гідні поваги – переконаємо у цьому весь світ»

У медіа-клубі «На власний погляд» Національної спілки журналістів України на зустрічі із редакторами регіональних ЗМІ політик, лідер партії «Основа», кандидат у Президенти України Сергій Тарута подав рецепт розбудови самодостатньої економічно спроможної громадянської досконалої держави, основним інгредієнтом якого є ПОВАГА.
– Необхідно повернутися обличчям до свого народу, прийшов час в центр державної політики помістити загальнолюдські цінності. Партія «Основа» має намір повернути із забуття таку цінність, як повага. Без цього не реанімувати вітчизняну економіку, не повернути мир в Україні, не збудувати міцної держави, яку поважатимуть усі.
Для досягнення цієї мети, розповів Сергій Тарута, партія пропонує суспільству програму «Принципи поваги»:
– Бідність працюючої людини – ганебне явище, ми повернемо повагу до людської праці, забезпечивши гідні зарплати, не менше 1200-1500 доларів. Про повагу до людей похилого віку будуть свідчити також гідні пенсії, 400-500 доларів в середньому. Повагу до себе відчують діти, студенти, молоді сім’ї, які матимуть можливість отримати іпотечний кредит на придбання власного житла під 3-4% річних терміном до 30 років. Допомога сім’ям при народженні дитини вимагає істотного збільшення. Однак, високі зарплати і пенсії по команді не встановиш. Досягти гідних соціальних стандартів життя можна лише за умови динамічного розвитку економіки країни на рівні не менше 10-15% щорічно, різкого приросту внутрішніх і зовнішніх інвестицій та за сприяння розвитку бізнесу. А зруйнована економіка України сьогодні є одним з головних викликів, на рівні з війною і колосальної еміграцією. Отже, пропоную діяти – приступити до реалізації Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» – шляхом розробки і здійснення амбіційних державних стратегій, програм і планів.
Спілкування з політиками в медіа-клубі – завжди відверта розмова на актуальні теми. Нині – про блакитне паливо і ціни на нього, з огляду на зростання потреб. Адже не травень на дворі.
– В Україні свого газу – як у дурня махорки, я знаю цю галузь. Ціна на юлакитне паливо в Україні не може бути такою високою. У нормальній країні стояла б черга з бажаючих інвестувати видобуток газу і потрібно відкрити цю інвестицію, – поділився власним баченням підходів до вирішення проблеми політик.- Тож треба зробити так , щоб власники бізнесу не виїжджали з країни, щоб вони тут бачили своє майбутнє, інвестуючи свій капітал в українську економіку.
Власне, для втілення цієї своєї поки що мрії політик Сергій Тарута й іде на вибори Президента України як кандидат. Яким він буде? Керманичем, який поверне в ужиток державного життя поняття компроміс, «президентом-арбітром, що не втручається в діяльність виконавчої влади», який прагне побудувати таку країну, в якій «держава буде поважати громадянина, а громадянин – державу».
– Усе, за що я в житті брався і робив, мені вдавалося. Упевнений, вдасться і це, – переконує лідер партії «Основа» Сергій Тарута.
Сергій Тарута: « Українці гідні поваги – переконаємо у цьому весь світ»
У медіа-клубі «На власний погляд» Національної спілки журналістів України на зустрічі із редакторами регіональних ЗМІ політик, лідер партії «Основа», кандидат у Президенти України Сергій Тарута подав рецепт розбудови самодостатньої економічно спроможної громадянської досконалої держави, основним інгредієнтом якого є ПОВАГА.