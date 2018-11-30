У Мелітополі дільничний викрив крадія металевих люків

Дільничний офіцер поліції Мелітопольського відділу поліції, в ході відпрацювання району, встановив підозрюваного у скоєнні крадіжок каналізаційних люків. Зловмиснику повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.
24 листопада дільничний офіцер Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, під час здійснення превентивних заходів на території району, побачив чоловіка, який переносив викрадену кришку каналізаційного люка.
Зловмисником виявився раніше неодноразово засуджений за корисливі злочини місцевий мешканець 1980 року народження.
На даний час, досудовим розслідуванням, доведена причетність чоловіка до скоєння 3 крадіжок металевих кришок люків комунікацій.
27 листопада поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
З початку року запорізькими поліцейськими 2923 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, у Запоріжжі, під час затримання за незаконну порубку лісу, чоловік чинив опір поліцейським.
Відділ комунікації поліції Запорізької області