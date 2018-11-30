У Запоріжжі, під час затримання за незаконну порубку лісу, чоловік чинив опір поліцейським

Поліцейські викрили зловмисника, який незаконно вирубав дерева у Шевченківському районі Запоріжжя. Під час з’ясування обставин події, громадянин чинив опір поліції. Правопорушника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
28 листопада близько 21 години в лісосмузі по вулиці Блакитній міста Запоріжжя, безпосередньо після скоєння злочину, працівники сектору превентивної діяльності Шевченківського відділення поліції викрили чоловіка, який бензопилою, незаконно випилював дерева.
На вимогу працівників поліції припинити дії чоловік став чинити опір, погрожуючи застосуванням бензопили щодо співробітників поліції.
На місце події виїжджав начальник Шевченківського відділення поліції Олександр Гордієнко та слідчо-оперативна група. Слідчими проведено огляд та вилучено бензопилу.
Раніше незасудженого мешканця Запоріжжя затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.
Нікому не дозволено чинити опір поліцейським, наносити тілесні ушкодження або вчиняти злочини відносно правоохоронців, які виконують свої функціональні обов’язки з охорони публічної безпеки та порядку. На кожен факт поліція реагуватиме миттєво та згідно чинного законодавства, незважаючи на статус чи вік громадянина.
Нагадаємо, що запорізька поліція під час воєнного стану вживає превентивні заходи.
Відділ комунікації поліції Запорізької області