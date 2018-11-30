У Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці з оселі громадянки

Оперативники спільно з патрульними в Шевченківському районі Запоріжжя затримали зловмисника, який розбив вікно, проник до будинку та викрав майно. Затриманого перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.
29 листопада близько 11:20 неподалік будинку по вулиці Вольській в місті Запоріжжя безпосередньо після скоєння злочину, працівники сектору кримінальної поліції Шевченківського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області спільно з патрульними поліцейськими затримали підозрюваного у скоєні крадіжки.
Зловмисник, шляхом розбиття скла вікна, проник до будинку по вулиці Вольській та скоїв крадіжку особистого майна жінки 1985 року народження, чим завдав матеріальну шкоду на суму 12000 гривень.
Раніше засудженого мешканця Запоріжжя 1972 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучено викрадене та інші речові докази.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
На даний час затриманий перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Шевченківського району та міста Запоріжжя.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 2923 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що співробітники Василівського відділу затримали чоловіків, які викрали металеві вироби з приватного домоволодіння.
Відділ комунікації поліції Запорізької області