За земельні ділянки запоріжці сплатили на 19 мільйонів більше ніж торік

За десять місяців надходження плати за землю від запорізьких платників склали 929,6 мільйона гривень, що на 19 мільйонів більше, ніж у січні-жовтні 2017 року. Лише у жовтні запоріжці поповнили місцеві бюджети на 80,5 мільйона гривень.
Найбільші відрахування плати за землю з початку року спрямували суб’єкти господарювання-юридичні особи – понад 724 мільйона або 78 відсотків від загальної суми. Від фізичних осіб надійшло 205 мільйонів, це на 16 мільйонів перевищує дані минулорічної сплати.
Значну частину плати забезпечили землекористувачі м. Запоріжжя – 378,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 117 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 85,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже 80 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – більш ніж 62 мільйони, Василівського і Михайлівського районів – 49,5 мільйона.
Станом на початок листопада у Запорізькій області зареєстровано 9090 СГД-юридичних та понад 265 тисяч фізичних осіб, які орендують або володіють земельними ділянками.
Головне управління ДФС у Запорізькій області