За земельні ділянки запоріжці сплатили на 19 мільйонів більше ніж торік

За земельні ділянки запоріжці сплатили на 19 мільйонів більше ніж торік

За десять місяців надходження плати за землю від запорізьких платників склали 929,6 мільйона гривень, що на 19 мільйонів більше, ніж у січні-жовтні 2017 року. Лише у жовтні запоріжці поповнили місцеві бюджети на 80,5 мільйона гривень.
Найбільші відрахування плати за землю з початку року спрямували суб’єкти господарювання-юридичні особи – понад 724 мільйона або 78 відсотків від загальної суми. Від фізичних осіб надійшло 205 мільйонів, це на 16 мільйонів перевищує дані минулорічної сплати.
Значну частину плати забезпечили землекористувачі м. Запоріжжя – 378,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 117 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 85,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже 80 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – більш ніж 62 мільйони, Василівського і Михайлівського районів – 49,5 мільйона.
Станом на початок листопада у Запорізькій області зареєстровано 9090 СГД-юридичних та понад 265 тисяч фізичних осіб, які орендують або володіють земельними ділянками.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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