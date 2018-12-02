Благодійна акція до Дня Святого Миколая!

Напередодні Новорічних та Різдвяних Свят, натхненні святковим настроєм і добрими традиціями, ми стаємо уважнішими й добрішими один до одного, намаємося проявляти більше любові і турботи до ближніх. Щороку, в передноворічні та різдвяні дні, добра казка у вигляді благодійних вчинків і корисних справ перетворює наші будні в свята. З особливим нетерпінням діти чекають 19 грудня – свята Миколая Чудотворця, що є уособленням добра і людяності.
Цього року благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» вирішив об`єднати дітей та дорослих із навчальних закладів Запорізької та Донецької областей, ініціювавши проведення соціальної акції.
Метою акції є налагодження відносин, встановлення контакту між дітьми, прояв уваги один до одного у вигляді обміну святковими подарунками між дітьми двох областей.
Учасниками акції є вихованці та учні навчальних закладів Мар`їнського та Ясинуватського районів Донецької області та учні освітніх закладів м.Запоріжжя. Акція відбувається за підтримки начальника ТВО Олександрівського району, директорів навчальних закладів міста Запоріжжя, Мар`їнського та Ясинуватського районів Донецької області.
Збір подарунків в навчальних закладах Запоріжжя триває до 14 грудня.
Бажаючі приєднатися до акції можуть зателефонувати за номером телефону:
095-366-79-77 (Каріна)
066-838-58-79 (Олена)
Довідка:
Благодійний фонд “Карітас Запоріжжя” є представництвом МБФ “Карітас України” і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. “caritas” – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
З повагою,
відділ коммунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»