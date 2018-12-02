ГОРДІСТЬ ТРЕНЕРА — ЙОГО ВИХОВАНЦІ

Нинішній рік для тренера Олександра Леонідовича Крата запам’ятається багатьма перемогами його вихованців на змаганнях різного рівня з гирьового спорту. Найбільше порадувала наставника Марія Рабош ,студентка третього курсу відділення механізації сільського господарства Оріхівського коледжу ТДАТУ. Спочатку дівчина стала чемпіонкою України у ваговій категорії до 60 кг,виконавши 141 підйом 16-кілограмовох гирі і підтвердила розрядний норматив кандидата у майстри спорту України. Це було на чемпіонаті з гирьового спорту серед юнаків і дівчат 2000-2002 р.н. та чемпіонаті України гирьовиків серед студентів вищих навчальних закладів.
Виборовши право на участь у престижних міжнародних змаганнях, у квітні Марія на чемпіонаті Європи серед юніорок і жінок та чемпіонаті світу з гирьового спорту серед студентів у Словенії отримала золоті медалі у трьох номінаціях.
А у травні на чемпіонаті на чемпіонаті світу( у м.Гадяч Полтавської області) серед юнаків і дівчат 2000-2002 р.н. 17-річна спортсменка виконала ривок гирі вагою 16 кг і досягла результату в ривку 175 підйомів,покращивши особистий рекорд на 34 підйоми і виконавши норматив майстра спорту України.
Тепер вона продовжує тренуватися під керівництвом Олександра Крата. Як розповів під час нашої зустрічі тренер, Маруся почала займатися гирьовим спортом три роки тому і досягла високих результатів завдяки силі характеру, цілеспрямованості і прагненням до перемоги.
Наполегливість у досягненні мети, працьовитість,врівноваженість притаманні і Олександру,керівнику фізичного виховання коледжу. Він — спеціаліст вищої категорії, має значний педагогічний стаж,користується авторитетом серед колег, один з кращих тренерів на Оріхівщині.
З гордістю мій співрозмовник говорить про своїх колишніх вихованців. Наприклад, Дмитро Євенко,майстер спорту,багаторазовий призер і чемпіон України, двічі, у 2009 і 2010 роках, був чемпіоном світу серед юніорів, рекордсменом України і світу,а в 2011-му переміг на чемпіонату світу серед студентів і став призером чемпіонату світу серед чоловіків у Греції.
З кожним спортсменом у тренера пов’язані різні спогади. Сергій Клепчев,приміром,під час навчання у їхньому аграрному закладі виконав норматив кандидата у майстри спорту. А далі став майстром спорту міжнародного класу з фітнесу та бодібілдингу,завоював звання чемпіона України і світу з фітнесу,віце-чемпіона світу з класичного бодібілдингу.
Кандидат у майстри спорту Сергій Хомич –перший у практиці Олександра Леонідовича дворазовий призер України. А Олег Вольвач,кандидат у майстри спорту України,чотири рази виконував цей норматив у найлегшій ваговій категорії до 60 кг,був чемпіоном Запорізької області, двічі підряд був призером обласної спартакіади серед чоловіків міст і сільських районів.
Під керівництвом тренера кандидатами у майстри спорту стали Дмитро Григоренко, Денис Калентьєв,Роман Бадло,Сергій Бурчин.
І тепер у Олександра займаються чимало перспективних спортсменів, приміром, студенти коледжу Дмитро Дядюренко,Євген Безбородько, Андрій Тіщенко. А оскільки Крат є ще й за сумісництвом тренером у Оріхівській ДЮСШ,то серед його вихованців — хлопці та дівчата з міських шкіл.
–Чи існує особлива методика підготовки гирьовиків?— запитую у співрозмовника. І у відповідь чую:
–Тільки постійні тренування фізично зміцнюють спортсменів і приносять бажані результати. Доводиться пояснювати новачкам, як важливо мати силу волі, витривалість і завзятість, не розслаблятися при досягненні перших успіхів. Природні дані — не головне. Треба виховати у гирьовика впевненість у собі, дисциплінованість . До кожного — індивідуальний підхід.
Олександр Леонідович– вимогливий тренер,однак завжди враховує здібності і характери своїх вихованців,яким передає досвід і знання,готує до випробуванням на міцність.
У його практиці бувало всього: дехто приходив до спортзалу подивитися, пробував і йшов геть. Хтось витримував місяць тренувань і кидав заняття. Були й такі, що розчаровувалися після першої ж поразки на змаганнях. Слабаки, звичайно, відсіюються. Але тим, хто до спорту ставиться серйозно, Олександр Леонідович приділяє багато уваги і часу. Працює з високою віддачею не заради слави чи визнання,а для того,щоб сучасна молодь долучалась до фізичної культури і спорту та здорового способу життя. Досвідчений наставник впевнений: у його вихованців попереду багато нових досягнень і перемог!
Тамара КУРОЧКІНА.
м.Оріхів.
.
Дядюренко Дмитро – 31м, Безбородько Євген – 31м, Тіщенко Андрій – 22м.
Харківського коледжу переробної та харчової промисловості, відбулися фінальні змагання Всеукраїнських спортивних ігор з гирьового спорту серед студентів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. В змаганнях взяли участь студенти Оріхівського колледжу Литвиненко Дмитро зробив в сумі двоборства понад 90 підйомів гирі 24 кілограми та став бронзовим призером Всеукраїнських змагань, виконавши перший дорослий розряд з гирьового спорту. Тренер спортсмена викладач фізичного виховання Оріхівського коледжу Крат Олександр Леонідович.