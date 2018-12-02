Ринок праці Запорізької області

Станом на 30 листопада 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,5 тис. осіб, з них 15,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 30 листопада 2018 року – 1602 одиниці (у м. Запоріжжі – 930 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 13 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку листопада 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 291 громадянин. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 79 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.