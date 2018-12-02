У Бердянському районі на пожежі бійці ДСНС врятували 39-річного чоловіка

30 листопада о 10:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Потапенка в смт. Андріївка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті горить диван та домашні речі на загальній площі 10 кв.м.
Як з’ясувалося, на момент виникнення пожежі в будинку знаходився чоловік. Бійці ДСНС винесли непритомного 39-річного чоловіка на свіже повітря та передали працівникам швидкої допомоги.
О 10:35 рятувальники локалізували пожежу, а о 11:40 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4чоловіки особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
01 грудня в місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується східний вітер 15-20 м/с, сильні опади у вигляді снігу та дощу, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
01 грудня по Азовському морю очікується східний вітер 12-17 м/с, висота хвиль 13-15 дм, місцями сильні опади; вночі та вранці ожеледь, посилення вітру до 25-28 м/с, швидке обледеніння суден. Впродовж ночі та у першій половині дня 01 грудня у Бердянську очікується спад рівня моря з досягненням небезпечної позначки.
Прогноз погоди на 01 грудня 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно, опади, місцями сильні, у вигляді снігу та дощу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, сильні опади у вигляді снігу та дощу, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Прогноз погоди на 02 – 03.12 2018 року
02.12.18 – Мінлива хмарність, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
03.12.18 – Мінлива хмарність, без опадів, місцями ожеледиця, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.