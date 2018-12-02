У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

30 листопада о 01:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Хлібній в Комунарському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у житловому будинку горить перекриття біля димаря на площі 10 кв.м.
Бійці ДСНС ліквідували займання та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Приазовський район: рятувальники ліквідували пожежу в гаражі
29 листопада о 10:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Дружби в смт Приазовське.
Прибувши місце події, рятувальники становили, що горить гараж на площі 50 кв.м.
Об 11:00 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 12:15 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
Мелітопольський район: рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку
29 листопада о 18:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Молодіжній в с. Відродження Мелітопольського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на площі 90 кв.м.
О 19:25 вогнеборці локалізували загорання, а о 20:52 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина події встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
На ліквідацію пожежі залучалися від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу, добровільна пожежна дружина ОПХ «Відродження» 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
30 листопада в місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікується східний вітер 15-20 м/с, місцями пориви до 25-29 м/с, вдень на дорогах місцями ожеледиця.
30 листопада по Азовському морю очікується східний, північно-східний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледеніння суден.
Прогноз погоди на 30 листопада 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу, вдень на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний 15-20 м/с, місцями пориви до 25-29 м/с, температура повітря вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу, вдень на дорогах ожеледиця, вітер східний 15-20 м/с, температура повітря вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.
Прогноз погоди на 01.12 – 02.12 2018 року
01.12.18 – Хмарно, опади, місцями сильні, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, вітер східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
02.12.18 – Мінлива хмарність, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.