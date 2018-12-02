У Запоріжжі поліцейські долучились до інформаційно-просвітницької акції «Мовчати не треба»

Поліцейські ювенальної превенції спільно з соціальними працівниками в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» зустрілись з учнями торгово-кулінарного ліцею та провели інформаційно-просвітницьку акцію.
28 листопада поліцейські відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, працівники Запорізького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представники мобільної бригади Української фундації громадського здоров’я та Першого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели інформаційно-просвітницьку акцію «Мовчати не треба».
У заході, який відбувся в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», взяли участь близько 100 учнів Запорізького професійного торгово-кулінарного ліцею.
Ювенальні поліцейські розповіли неповнолітнім про поняття «насильство», причини, наслідки насильства, як поводитись в ситуаціях, коли відбувається зневажливе ставлення до людини, її прав та свобод та до кого потрібно звертатися постраждалому від насилля. Роз’яснили учням про їх права та обов’язки, відповідальність за вчинення протиправних дій.
Поліцейські закликали усіх бути небайдужими, не мовчати про відомі їм випадки насилля.
У разі якщо ви, чи ваші рідні стали свідком чи жертвами насильства звертайтесь до територіальних підрозділів поліції ГУНП в Запорізькій області, за телефоном «102» або в інший зручний спосіб. Також в Україні функціонує Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації: 0-800-500-335 або 116-123 (з мобільного) та Національна дитяча «гаряча лінія»: 0-800-500-225 або 116-111 (для дзвінків з мобільного).
Нагадаємо, що у рамках акції «16 днів проти насильства» працівники сектору ювенальної превенції та представники соціальної служби провели захід у Приморську.
Відділ комунікації поліції Запорізької області