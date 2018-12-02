У Запорізькій області рятувальники ліквідували наслідки ДТП

1 грудня о 13:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення на про те, що на трасі Бердянськ-Василівка між с. Ільїне та Зеленівка Чернігівського району сталась дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування через несприятливі погодні умови маршрутне таксі Бердянськ-Запоріжжя виїхало з проїжджої частини в кювет та перекинулося на дах. Всього в мікроавтобусі на момент ДТП знаходилось 8 пасажирів.
Внаслідок події травмувалась 31-річна жінка, інші пасажири від медичної допомоги відмовились. Постраждалу каретою швидкої доправлено до прийомного відділення районної лікарні.
Підрозділ ДСНС за допомогою тросу та пожежного автомобіля перевернули мікроавтобус на колеса та відбуксували його на проїжджу частину.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.
У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
Увага! Штормове попередження про найважливіші метеорологічні явища
2 грудня в місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області на дорогах зберігатиметься ожеледиця.
У найближчі 3 години 1 грудня на Азовському морі у портах Маріуполь, Бердянськ очікується місцями погіршення видимості у опадах, серпанку 1-2 км., збережеться вночі та вранці 2 грудня.
Прогноз погоди на 02 грудня 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненями, вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.
Прогноз погоди по Запорізькій області
03.12.2018- Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
04.12.2018 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.