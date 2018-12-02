В Енергодарі внаслідок ДТП загинув пішохід та розшукують свідка аварії, який допоміг затримати водія-правопорушника

Водія, який на смерть збив пішохода та зник з місця аварії, затримав свідок ДТП. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування. Поліція розшукує свідка аварії.
29 листопада близько 16:00 до Енергодарського відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів в місті Енергодар. Водій автомобіля «БМВ» на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на чоловіка, після чого врізався в «ДЕУ», який рухався в зустрічному напрямку та зник з місця аварії зник.
Від отриманих травм пішохід, місцевий мешканець 1985 року народження, помер.
Водія затримав свідок аварії, який передав зловмисника працівникам поліції охорони. Ним виявився громадянин Грузії 1994 року народження.
На даний час водій затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Працівники поліції звертаються із проханням відгукнутися свідків ДТП та чоловіка, який затримав зловмисника, за номерами: (061) 239-23-66 або (095) 687-57-67.
Нагадаємо, що на території Запорізької області внаслідок погіршення погодних умов збільшилась кількість аварій.
Відділ комунікації поліції Запорізької області