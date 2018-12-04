Бліц-опитування: Чи маєте ви якесь захоплення або ж хобі у власному житті?

1.Антон, учень 10 класу:
-Захоплююсь науково-фантастичною літературою, як сучасною, так і минулих років. Намагаюсь читати паперові, друковані книжки , вони подобаються мені більше ніж електронні. Книги не купую, беру в бібліотеках, розшукую у знайомих. Деякі мені їх просто дарують, бо самі не читають.
2.Олена, парикмахерка:
-Орхідеї-моє захоплення. Дуже цікаві рослини і красиві квіти. Потребують ретельного досліду і умов. І сама вирощую, і купую, в мене чимала колекція, листуюсь з однодумцями на форумі в інтернеті, спілкуємось, обмінюємся у кого що є зайве.
3.Олександр, водій:
-У вільний час, або ж у відпустці столярничаю вдома. Така робота меня надихає і наповнює. Зробив дома оздоблення для кухні, тумби, шафи, всіляки полки, і для книг і для квітів. Навчився робити шафи купе, ще трохи і мабуть зміню кермо на рубанок, пилу та електролобзик.
4.Олеся, медична сестра:
-Я рукодільничаю- вишивка, бісер, можу пошити для себе і для донькі якийся одяг, в’яжу светри, шкарпетки, капці. Зробила собі вишивату блузку, ще і подруги просять зробити і для них такі.
5.Тимофій, м.Київ, відеооператор:
-В мене робота і захоплення не відрізняються. Все що має зв’язок з відео та фотоз’йомкою це все моє життя . Знімаю і на роботі і для себе у вільний час